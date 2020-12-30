مصرع شاب من النقب في حادث طرق

لقي شاب عربي، في الثلاثينيات من عمره، من منطقة النقب متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث طرق بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 334 جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا في الساعة 7:12 حول وقوع حادث طرق بين شاحنة وسيارة خصوصية، ومع وصول الطاقم الطبي إلى المكان لم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المصاب متأثرا بجروحه الخطيرة".

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات (تصوير نجمة داود الحمراء) وجاء على لسان أحد المسعفين أنه "مع وصولنا إلى المكان كان المنظر مريبا، إذ علقت السيارة الخصوصية أسفل الشاحنة بينما كان سائق الأولى داخلها وهو فاقد للوعي وعانى جراحا حرجة، حاولنا تقديم الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش غير أن كافة محاولات إنقاذ حياته لم تجد نفعا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 300 شخصا بينهم 99 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية أمس، الثلاثاء.