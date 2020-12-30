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مصرع شاب من النقب في حادث طرق

تاريخ النشر: 30/12/2020 - 08:11

مصرع شاب من النقب في حادث طرق
من مكان الحادث، صباح اليوم (تصوير سلطة الإنقاذ)
تحرير: قاسم بكري
ربيع سواعد ربيع سواعد

لقي شاب عربي، في الثلاثينيات من عمره، من منطقة النقب متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث طرق بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 334 جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا في الساعة 7:12 حول وقوع حادث طرق بين شاحنة وسيارة خصوصية، ومع وصول الطاقم الطبي إلى المكان لم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المصاب متأثرا بجروحه الخطيرة".

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(تصوير نجمة داود الحمراء)

وجاء على لسان أحد المسعفين أنه "مع وصولنا إلى المكان كان المنظر مريبا، إذ علقت السيارة الخصوصية أسفل الشاحنة بينما كان سائق الأولى داخلها وهو فاقد للوعي وعانى جراحا حرجة، حاولنا تقديم الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش غير أن كافة محاولات إنقاذ حياته لم تجد نفعا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 300 شخصا بينهم 99 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية أمس، الثلاثاء.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حوادث الطرق
#النقب

مصرع شاب من النقب في حادث طرق

مصرع شاب من النقب في حادث طرق

مصرع شاب من النقب في حادث طرق

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