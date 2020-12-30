226 إصابة نشطة بكورونا في أم الفحم

بلغ عدد الحالات النشطة في مدينة أم الفحم 226 حالة ووصلت نسبة الفحوصات الموجبة إلى 13%، علمًا أن نسبة الإصابات لكل 10 آلاف مواطن هي 31 حالة والمؤشر الضوئي 6.4 وهي مصنفة ضمن المنطقة البرتقالية؛ وفقا للمعطيات الصادرة عن البلدية صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "مركز التطعيم ضد فيروس كورونا لعيادتي ’كلاليت’ و’مكابي’، يعمل اليوم حتى الساعة الثامنة مساء في عيادة الظهر، فيما يجري تطعيم مؤمني ’مؤحيدت’ في عيادة المرمالة".

وأضاف أنه "لا توجد محطة فحص كورونا اليوم في السوق البلدي، بالإمكان التوجه للعيادات مباشرة لإجراء الفحص، علمًا أن عيادة ’مكابي’ تعمل يوميا في مبنى البلدية من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ولغاية الثالثة والنصف عصرا".

وختم فؤاد بالقول "بالإمكان أيضًا التوجه إلى الخضيرة أو قلنسوة أو الطيرة حيث محطات الفحص هناك تعمل من الساعة الثانية ظهرا ولغاية الثامنة دون تحويلة طبية".

ويستدل من معطيات وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد بلغ 414447 لغاية صباح اليوم بينهم 3292 حالة وفاة، ومن مجمل الإصابات 609 حالات وصفت بالخطيرة و154 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، علمًا أن عدد الحالات النشطة بلغ 40929".

مشفى نهريا: 64 مريضا بكورونا بينهم 39 بحالة خطيرة

أفاد الناطق بلسان المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا، أن "64 مريضا يرقدون لتلقي العلاج في 4 أقسام كورونا، بينهم 39 بحالة خطيرة من ضمنهم 15 بحالة حرجة وهم موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي".

وأضاف أن "19 مريضا وصفت حالتهم بالمتوسطة بالإضافة إلى 6 آخرين بحالة طفيفة".

محطات فحص كورونا اليوم الأربعاء

تُقام اليوم، الأربعاء، محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وتُقام محطات الفحص وتكون مفتوحة حسب البرنامج التالي:

كفركنا، المركز الجماهيري 12:00-19:00

الناصرة، موقف البلدية 12:00-19:00

كفر مندا، المركز الجماهيري 15:00-20:00

شفاعمرو، المدرسة الشاملة 14:00-19:00

سخنين، مدرسة ابن خدلون 09:00-15:00

الرامة، المدرسة الزراعية 14:00-20:00

يانوح- جث، بيت الشعب 14:00-19:00

الطيرة، بجانب ملعب كرة القدم 14:00-20:00

زيمر، شارع هارون 3 14:00-20:00

قلنسوة، بيت الضيافة 14:00-20:00

القدس المحتلة:

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس، جبل المكبر 13:00-21:00