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حورة: مصرع رضيع دهسًا

تاريخ النشر: 31/12/2020 - 16:46

حورة: مصرع رضيع دهسًا
منظر عام لقرية حورة (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

لقي رضيع من حورة مصرعه، اليوم الخميس، إثر دهسه.

ويبلغ الطفل من العمر عامين، ووصف إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع وهو في حالة بالغة الخطورة، قبل أن تعلن وفاته لاحقًا.

وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الدهس.

وبرتفع بهذا عدد الأطفال الذين لقوا مصارعهم في حوادث منزليّة غير متعمّدة إلى 81، منهم 47 عربيًا منذ بدء العام.

ومع انتهاء العام الحالي 2020، أصدرت مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، تقريرا تلخيصيا حول وفيات الأولاد من جيل الولادة حتى 18 عاما، من جراء تعرضهم لحوادث وإصابات مختلفة وغير متعمدة.

ومن أهم ما تضمنه التقرير أن العام 2020 شهد وفاة 81 ولدا، من جراء تعرضهم لإصابات غير متعمدة، 47 حالة وفاة كانت من حصة المجتمع العربي، مع العلم أن نسبة المواطنين العرب من النسبة السكانية العامة تعادل 20%. ووصلت نسبة الوفيات من جراء الحوادث غير المتعمدة وصلت إلى 2.7 لكل مئة ألف ولد".

وتعد هذه المعطيات أقل بشكل كبير من معدل نسبة الوفيات للأولاد والشبيبة من جراء التعرض لإصابات غير متعمدة ما بين السنوات 2017 حتى 2019، الذي وصل إلى 4.6 لكل مئة ألف ولد. وعلى ما يبدو فإن أسباب هذا الانخفاض تعود إلى جائحة كورونا وما تبعتها من إغلاقات وتباعد اجتماعي وغيره.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حورة
#حوادث منزلية
#حادث طرق

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