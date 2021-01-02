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غزة: 11 وفاة بكورونا و704 إصابات جديدة

تاريخ النشر: 02/01/2021 - 10:23

غزة: 11 وفاة بكورونا و704 إصابات جديدة
تعقيمات في غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت السلطات الصحة في قطاع غزة المحاصر، اليوم السبت، عن تسجيل 11 حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 704 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت السلطات في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة أنه تم إجراء 1,953 فحصًا مخبريًا للكشف عن الإصابات بكورونا. وأشارت إلى تسجيل 560 حالة تعاف جديدة.

ولفتت إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 41,968؛ و31,766 حالة شفاء، مبينة أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 9,816 حالة.

وأوضحت السلطات الصحية في غزة أن إجمالي الوفيات بلغ 386 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 268 حالة وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 151 حالة.

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#فيروس كورونا
#الصحة في غزة

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