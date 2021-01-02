16 إصابة بكورونا بين الأسرى في سجن النقب والحالات مرشحة للزيادة

ارتفعت عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا المستجد، في القسم رقم 3، في سجن "النقب" الصحراوي إلى 16 حالة، وذلك بعد تسجيل إصابة أسير قبل يومين، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، السبت.

وأكد نادي الأسير، في بيان، أن عدد الإصابات مرشح للارتفاع مع ظهور أعراض على الأسرى داخل القسم المذكور، والذي يقبع فيه 73 أسيرًا، لافتًا إلى أن إدارة السجن نقلت جميع الأسرى المصابين إلى القسم رقم 8 في سجن "ريمون"، وهو القسم الذي خصص لاحتجاز الأسرى المصابين بفيروس كورونا.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسرى في سجن النقب، لا سيما أنه يقبع في سجن النقب ما يزيد على 1200 أسير، بينهم كبار في السّن ومرضى.

وطالب في بيانه، المجتمع الدولي "بضرورة الضغط على الاحتلال، للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السّن، بشكلٍ عاجل، وضرورة وجود لجنة طبية محايدة للإشراف على نتائج عينات الأسرى وأوضاعهم الصحية".

وبلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا، في صفوف الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال 156، بحسب نادي الأسير، كان معظمها في سجن غلبوع.