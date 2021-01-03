سخنين: اعتقال مشتبه آخر بإحراق شجرتي الميلاد

اعتقلت الشرطة اليوم، الأحد، قاصرا (16.5 عاما) بشبهة إضرام النار في شجرتي الميلاد بمدينة سخنين.

وكانت الشرطة قد اعتقلت يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر مشتبهين بالضلوع في إحراق شجرتي الميلاد أمام الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية.

وعلم أن الشرطة اعتقلت 3 مشتبهين لغاية اليوم، إذ جرى تمديد اعتقال اثنين منهم بينما ستنظر المحكمة في تمديد اعتقال الأخير على ذمة التحقيق يوم غد، الإثنين.

وفي التفاصيل، فإن جناة كانوا قد أحرقوا شجرتي الميلاد في المدينة، وذلك بعد بضعة أيام من الاحتفال بإضاءتهما بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأحرق جناة في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء، شجرة عيد الميلاد في كنيسة مار يوسف بسخنين للمرة الثانية، وذلك بعد أن تم إعادة تزيين ونصب الشجرة من قبل أهالي البلدة. كما تم خط عبارات وشعارات على جدران الكنيسة.

هذا، وشهدت سخنين زيارات تضامنية سياسية وشعبية متتالية رافضة للاعتداء على كنيستي المدينة، وأكد المتحدثون على رفض الفتنة الطائفية والوطنية.