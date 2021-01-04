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استنفار في صفوف الاحتلال قرب مستوطنة "غوش عتصيون" وأنباء عن "حدث أمني"

تاريخ النشر: 04/01/2021 - 20:09

استنفار في صفوف الاحتلال قرب مستوطنة "غوش عتصيون" وأنباء عن "حدث أمني"
قوات الاحتلال تغلق مدخل مستوطنة "غوش غتصيون" (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير، مساء اليوم الإثنين، بأن الاحتلال الإسرائيلي استنفر قواته قرب مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوب بيت لحم، وسط أنباء وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول "حدث أمني".

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن المستوطنين، أغلقوا مفترق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناشط حمد طقاطقة، قوله إن مستوطنين احتشدوا على المفترق، رافعين الأعلام الإسرائيلية، قبل أن يغلقوه.

وأضاف أن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المواطنين الفلسطينيين وفتشتها.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#غوش عتصيون
#بيت لحم
#قوات الاحتلال
#المستوطنون

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