استنفار في صفوف الاحتلال قرب مستوطنة "غوش عتصيون" وأنباء عن "حدث أمني"

أفادت تقارير، مساء اليوم الإثنين، بأن الاحتلال الإسرائيلي استنفر قواته قرب مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوب بيت لحم، وسط أنباء وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول "حدث أمني".

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن المستوطنين، أغلقوا مفترق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناشط حمد طقاطقة، قوله إن مستوطنين احتشدوا على المفترق، رافعين الأعلام الإسرائيلية، قبل أن يغلقوه.

وأضاف أن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المواطنين الفلسطينيين وفتشتها.