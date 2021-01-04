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العثور على جثة امرأة داخل شقة سكنية في جنين

تاريخ النشر: 04/01/2021 - 21:20

العثور على جثة امرأة داخل شقة سكنية في جنين
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

عُثر، مساء اليوم الإثنين، على جثة امرأة تبلغ من العمر 47 عاما، داخل شقة سكنيّة في مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلّة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحافيّ: "بناء على بلاغ ورد إلى غرفة عمليات الشرطة حول العثور على جثة مواطنة في إحدى الشقق داخل عمارة سكنية في مدينة جنين، تحركت قوة من الشرطة والإسعاف للمكان، حيث تبين أن الجثة تعود لمواطنة تبلغ من العمر 47 عاما".

وأضاف ارزيقات أن "النيابة العامة باشرت التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات الوفاة".

وأشار ارزيقات إلى أن "النيابة أتمت إجراءات الكشف والمعاينة وفقا للأصول، وأمرت بتحويل الجثة لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية عليها".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#العثور على جثة امرأة
#جنين

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