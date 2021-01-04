نتنياهو يجتمع بحكومته لتشديد الإغلاق

أخطر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزرائه، اليوم الإثنين، أنه سيجتمع بهم خلال الساعات الـ48 المقبلة لاتخاذ قرارات متعلقة بتشديد الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك وفق ما صرّح نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم؛ في ظل الارتفاع "المقلق" في معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة. وقال نتنياهو إنه يسعى للبدء "في محاولة أخيرة للقضاء على الجائحة"، عبر "ملايين اللقاحات والإغلاق القصير والمحكم".

وخلال الجلسة حذّر وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس، من وتيرة تفشي الجائحة، وطالب بفرض إغلاق شامل ومشدد، وقال: "علينا فرض إغلاق شامل على وجه السرعة قبل أن تعصف بنا الطفرة البريطانية والموجة الثالثة".

توصيات بتشديد الإغلاق وتمديده أسبوعين

من جانبه، طالب مُنسق مكافحة كورونا في الحكومة الإسرائيلية، نحمان أش، من مديري المستشفيات، بضرورة نقل صورة الازدحام ونسبة الإشغال المرتفعة في أقسام كورونا، في محاولة للضعط على القيادة السياسية لتشديد القيود خلال فترة الإغلاق.

وطالب المنسق في حديث مع مديري المستشفيات "عليكم إجراء المزيد من المقابلات في وسائل الإعلام والتركيز على الارتفاع الحاد في عدد المرضى الذين يدخلون المستشفى، لنقل حالة الطوارئ للجمهور ودفع السياسيين نحو تشديد الإغلاق".

وشدد المنسق على أن توصية الخبراء في جهاز الصحة تفيد بضرورة "إغلاق جهاز التعليم بأكمله؛ نريد أن يكون الإغلاق قصيرًا قدر الإمكان، ولهذا نحتاج إلى إغلاق الجهاز بأكمله". وزعم أش كذلك أن "هذا يجب أن يتم على الفور - لا يوجد سبب أو منطق للانتظار حتى يوم الأحد".

وقدّر المنسق أن "تشديد الإغلاق وتمديده لمدة أسبوعين قد يؤدي إلى خفض معدل الإصابة"، موضحا أن الخبراء أوصوا منذ اللحظة الأولى على فرض إغلاق أكثر إحكاما.

مساعدات مالية: ما مقدار المنح التي ستحصل عليها المصالح التجارية؟

ومن المقرر أن تصادق الحكومة خلال جلستها المنعقدة، اليوم، على خطة مساعدات لرجال الأعمال المستقلين والمصالح التجارية المتضررة من قرارات الإغلاق والقيود التي فرضتها الحكومة إثر انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لخطة المساعدات الجديدة، تحصل المصالح التجارية الصغيرة (ذات دورة سنوية قدرها حتى 300 ألف شيكل) منحة قدرها 3000-9000 شيكل، اعتمادًا على مدى تضررها.

فيما تحصل سائر المصالح التجارية (ذات دورة سنوية تقدر بأكثر من 300 ألف شيكل)، على 50% من متوسط ​​منحة المصلحة وحتى 50 ألف شيكل.

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن "تمويل هذه المنح على حساب المنح المتوقعة في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2021".