5 وفيات و250 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين

توفي 5 مقدسيّين وأصيب 250 آخرين، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء الإثنين.

وذكر الجبريني أن "الوفيات تعكس الوضع المقلق خصوصا في ظل وجود أكثر من 117 حالة بين متوسطة وخطيرة في المستشفيات".

وأكد تسجيل 3 حالات وفاة يوم الأحد، وحالتين الإثنين، "في كل من أحياء؛ شعفاط، وبيت صفافا، وجبل المكبر، وحي الثوري".

وأفاد الجبريني بارتفاع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الفيروس إلى 158 حالة.

وحول الإصابات قال الجبريني إنها "انخفضت قليلا مقارنة مع الأيام الماضية لكن معدلاتها تبقى مرتفعة، إذ تم تسجيل 137 إصابة الأحد، و113 إصابة الإثنين؛ مقابل تسجيل 260 حالة شفاء، ليصل عدد الإصابات النشطة حاليا في المدينة إلى 1427.

ولفت البيان، إلى أنه "سيتم الثلاثاء، توفّر التطعيم ضد كورونا في عيادات ’كلاليت’ ببيت حنينا، والمصرارة، وباب العامود، وصورباهر، بالإضافة إلى الشيخ جراح لأعضاء ’كلاليت’" كذلك.