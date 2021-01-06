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عدوان إسرائيلي على مواقع جنوب دمشق

تاريخ النشر: 06/01/2021 - 23:19

عدوان إسرائيلي على مواقع جنوب دمشق
أرشيفية (تصوير: سانا)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

شن الجيش الإسرائيلي، مساء الأريعاء، هجوما على مواقع جنوب العاصة السورية، دمشق، بحسب ما أوردت وسائل إعلام النظام، عقب سماع دوي انفجارات في سماء دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام، "سانا"، أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية". دون أن تشير لوجود خسائر.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة 23.10 من مساء اليوم (الأربعاء) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل".

وأضاف أن الهجوم استهدف "المنطقة الجنوبية وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم صواريخ العدوان".

ومنذ سنوات، تتعرض مواقع في سورية، لقصف إسرائيلي يستهدف مواقع لقوات النظام وقواعد عسكرية تابعة لإيران والقوات التابعة لها، بحجة منع ما تسميه بـ"التموضع العسكري الإيراني" في سورية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#سورية
#الجيش الإسرائيلي
#هجوم عدواني

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