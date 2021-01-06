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4 وفيات و256 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين 

تاريخ النشر: 06/01/2021 - 22:29

4 وفيات و256 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين 
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي 4 مقدسيّين وأصيب 256 بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء الأربعاء.

وذكر الطبيب الجبريني أن الوفيات "سُجّلت في أحياء راس العامود (حالتين)، وكفر عقب والطور".

وأفاد بارتفاع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الفيروس إلى 162 حالة.

وحذّر الجبريني من "خطورة الوضع الوبائي في مدينة القدس من خلال ارتفاع عدد الوفيات في الآونة الأخيرة والإصابات الخطيرة والمتوسطة في المستشفيات".

وقال الجبريني إنه تم تسجيل 166 إصابة الثلاثاء، و90 إصابة الأربعاء، مقابل تسجيل 311 حالة شفاء، خلال اليومين المذكورين.

وذكر الجبريني أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 1472 في المدينة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#القدس المحتلة
#إصابات كورونا

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