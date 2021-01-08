إصابة خطيرة لطفلة دهسا في اللقية

أصيبت رضيعة، تبلغ من العمر عاما واحدا، بجروح وصفت بأنها حرجة إثر تعرضها للدهس في ساحة منزل ببلدة اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، الليلة الماضية.

ووفقا للشرطة، فإنها "تلقت بلاغا في الليلة الماضية حول حادث دهس أصيبت على إثره رضيعة في عامها الأول، إذ أحيلت على يد والدها إلى مستشفى ’سوروكا’ في بئر السبع لتلقي العلاج وحالتها حرجة".

وأضافت أنه "من خلال التحقيق الأولي تبين حسب الشبهات أن الطفلة تعرضت للدهس تحت عجلات عربة سيارة في ساحة أحد المنازل".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.