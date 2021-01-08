الصحة الإسرائيلية: 7597 إصابة جديدة بكورونا الخميس

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بأنه سُجلت 7597 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 124,848 فحصا لكورونا، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 6.2%.

ويرقد في المستشفيات 1481 مريضا بكورونا بينهم 873 في حالة خطيرة و220 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. وبلغت حصيلة الوفيات 3565 وفاة منذ بداية الجائحة. وأصيب بالفيروس 474,001 شخص منذ بداية الجائحة ولا يزال 65,514 مريضا نشطا حاليا.

ودخل الإغلاق المشدد الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيّز التنفيذ، منتصف الليلة الماضية. ويشمل الإغلاق قيودا صارمة على الحركة وأماكن العمل وتعطيل جهاز التعليم بالكامل، ويمنع التجمهرات بما في ذلك في دور العبادة، فيما تتوعد الشرطة بإنفاذ محكم للتعليمات، خلافا لفترات الإغلاق السابقة. ويستمر الإغلاق أسبوعين وقد يتم تمديدها.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، اليوم إن أكثر من 1.7 مليو شخص تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم بلقاح كورونا. وأعلنت شركة "فايزر" أن اللقاح الذي طورته ناجع ضد طفرتي الفيروس البريطانية والجوب أفريقية.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، إنه توصل إلى اتفاق مع شركة "فايزر" يتيح تطعيم جميع المواطنين البالغين من العمر 16 عاما فما فوق، بجرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا، حتى نهاية آذار/ مارس المقبل، مؤكدا أن شحنة لشركة "فايزر" تحمل مئات آلاف اللقاحات ستصل إلى إسرائيل يوم الأحد المقبل.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل "سوف تشارك شركة ‘فايزر‘ والبشرية جمعاء"، على حد تعبيره، جميع "الإحصاءات التي تساعد على تطوير إستراتيجيات للتغلب على فيروس كورونا". وأوضح أن ذلك يأتي ضمن صفقة تُسرّع عملية التطعيم وتزيد من عدد اللقاحات التي تتلقاها إسرائيل، مقابل تحويلها إلى نموذج للتطعيم بلقاح "فايزر" ضد كورونا. وقال إن "جهاز الصحة الإسرائيلي من الأكثر تطورا على مستوى العالم".

وأشارت وزارة الصحة في بيان صدر عنها، إلى أنها ستمد شركة "فايزر" بنتائج حملة التطعيم، التي تشمل البيانات العامة المتعلقة بمعطيات الحالة الوبائية المتضمنة عدد الإصابات المسجلة والإصابات الخطيرة وحالات الوفاة وعدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وكانت رئيسة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة، د. شارون إلروعي برايس، قد أوضحت خلال مناقشات في لجنة الدستور بالكنيست، أن الدراسات الأولية تثير مخاوف بشأن فعالية لقاح كورونا للمصابين بالسلالة الجنوب أفريقية.

وفي سياق متصل، قررت الحكومة الإسرائيلية، البدء بحملة لتطعيم أعضاء الهيئات التدريسية والعاملين في المؤسسات التعليمية.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن القرار جاء ضمن تفاهمات بين الليكود و"كاحول لافان"، تشمل امتناع "كاحول لافان"، عن تعطيل عملية إقرار الأنظمة الحكومية الأخيرة المتعلقة بالإغلاق المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.