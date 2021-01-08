الصحة الفلسطينيّة: 23 وفاة و822 إصابة جديدة بكورونا و1405 حالات تعافٍ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 23 حالة وفاة، و822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و1405 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، إن "حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: طولكرم (1)، قلقيلية (1)، نابلس (2)، أريحا (1)، رام الله (3)، بيت لحم (2)، الخليل (2)، جنين (3)، قطاع غزة (8) وفيات".

وذكرت أن الإصابات الجديدة "سُجلت في المحافظات على النحو التالي: طولكرم (46)، قلقيلية (20)، سلفيت (17)، نابلس (63)، طوباس (11)، ضواحي القدس (15)، أريحا (6)، رام الله (59)، بيت لحم (24)، الخليل (37)، جنين (25)، قطاع غزة (499)، لافتة إلى أنه تم إجراء 4007 فحوصات".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة "توزعت في المحافظات حسب (الترتيب) التالي: طولكرم (55)، قلقيلية (22)، سلفيت (23)، نابلس (266)، طوباس (20)، أريحا (12)، بيت لحم (41)، الخليل (79)، جنين (97)، قطاع غزة (790)".

وأوضحت أن نسبة التعافي من الفيروس وصلت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.4%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 105 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضا يخضعون للعلاج بواسطة أجهزة التنفس الاصطناعي.