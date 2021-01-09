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إصابة شرطية في تبادل لإطلاق النار بطوبا الزنغرية

تاريخ النشر: 09/01/2021 - 08:11

إصابة شرطية في تبادل لإطلاق النار بطوبا الزنغرية
توضيحية (من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أطلق مجهولون النار على سيارات للشرطة كانت متواجدة في محيط مجلس طوبا زنغاريا المحلي في الجليل، فجر اليوم، السبت، ما أسفر عن إصابة شرطية بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة في بيان صدر عنها، إن شرطية أصيبت بشظايا وحالتها طفيقة، حبث تم نقلها لتلقي العلاج في المستشفى.

وذكرت الشرطة أنها ردت بإطلاق النار على مصدر النيران وشرعت بعمليات البحث لتحديد مكان الجناة.

ورجحت الشرطة أن يكون إطلاق النار قد جاء على خلفية نشاطها في القرية ضد ظاهرة فرض الإتاوات وجباية الخاوة.

ويتعرض المجلس المحلي في قرية طوبا الزنغرية، في الفترة الأخيرة، لمحاولات اعتداءات شملت محاولات لإحراقه وإطلاق نار وإلقاء قنابل، كان آخرها الحريق الذي شب في الطابق الأول من المبنى، الشهر الماضي.

وكان حريق قد شب في بناية المجلس المحلي في طوبا الزنغرية، في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبعد فترة قصيرة من انتخابات السلطات المحلية، وألحق الحريق في حينه أضرارا جسيمة.

وبعد ذلك بأسبوع جرى إطلاق نار وإلقاء قنبلة لم تنفجر، باتجاه منزل رئيس المجلس المحلي، وسام عمر. ولم يُصب أحد بأذى، لكن أضرارا لحقت بالمنزل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#طوبا الزنغرية
#إطلاق نار
#حريق مجلس محلي
#الشرطة الإسرائيلية

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