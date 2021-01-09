الصحة الفلسطينية: 26 وفاة و855 إصابة جديدة بكورونا

توفي 26 مصابا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وشُخصت 855 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل تسجيل 1422 حالة تعافٍ، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، خلال التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، اليوم، أن الوفيات الجديدة سُجلت في المحافظات على النحو التالي: سلفيت - حالة واحدة، طوباس - حالة واحدة، رام الله - خمس حالات، الخليل - حالة واحدة، قلقيلية - ثلاث حالات، ضواحي القدس - حالتان، قطاع غزة - تسع حالات، مدينة القدس - أربع حالات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سُجلت في المحافظات على النحو التالي: سلفيت - 23 حالة، طولكرم - 29 حالة، نابلس - 46 حالة، طوباس - 17 حالة، رام الله - 59 حالة، جنين - 34 حالة، الخليل - 33 حالة، قلقيلية - 9 حالات، ضواحي القدس - 14 حالة، أريحا - حالتان، بيت لحم - 14 حالة، قطاع غزة - 347 حالة، مدينة القدس - 228 حالة، لافتة إلى أنه تم إجراء 2,913 فحصا.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 بلغت 89%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات. ولفتت إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

متى تتسلم وزارة الصحة الفلسطينية لقاحات كورونا؟

وعلى صعيد متصل، قالت الوزيرة كيلة، في وقت سابق، اليوم، إنه لا يوجد موعد محدد لوصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا")، فيما أشار المتحدث باسم الوزارة إلى إمكانية بدء وصول اللقاحات في النصف الثاني من شباط/ فبراير المقبل.

ورجحت كيلة أن يصل اللقاح خلال الربع الأول من العام الجاري، دون الكشف عن موعدد محدد. وأشارت إلى أن "الوزارة قد تعاقدت مع أربع شركات منتجة للقاح، حيث ستغطي هذه اللقاحات ما مجموعه 70% من أبناء شعبنا، إضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية ستزود الوزارة بـ20%".

ولفتت إلى أن هناك انخفاضا في معدل الإصابات بالفيروس، مشددة على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الوقائية حتى يتم تسطيح المنحى الوبائي. وأكدت كيلة أنه سيتم رفع توصية إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة بشأن تمديد حالة الإغلاق من عدمها، وذلك اعتمادا على الحالة الوبائية في البلاد.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، إنه "تلقينا رسالة رسمية من الشركة البريطانية (أسترازينيكا) بأنه بدءا من 15 شباط/ فبراير المقبل، ستصل اللقاحات إلى فلسطين، وأوضح أنه "يمكن أن يصلنا من مؤسسة أخرى نوع آخر من اللقاحات ضد فيروس كورونا في شهر شباط/ فبراير أيضًا".