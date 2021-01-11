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إطلاق نار كثيف على محل تجاري بالناصرة

تاريخ النشر: 11/01/2021 - 13:59

إطلاق نار كثيف على محل تجاري بالناصرة
من مدينة الناصرة (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أقدم جناة بعد ظهر اليوم، الإثنين، على إطلاق النار على أحد المحال التجارية بحي "بئر الأمير" في مدينة الناصرة.

وأسفرت الجريمة عن إلحاق أضرار في المكان؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

واستدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد.

هذا، وتسود البلدات العربية في البلاد حالة من الغضب والاستهجان، وتُثار التساؤلات من جديد حول انعدام الأمن والأمان وصمت المجتمع وتواطؤ الشرطة في محاربة العنف والجريمة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الناصرة
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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