إطلاق نار كثيف على محل تجاري بالناصرة

أقدم جناة بعد ظهر اليوم، الإثنين، على إطلاق النار على أحد المحال التجارية بحي "بئر الأمير" في مدينة الناصرة.

وأسفرت الجريمة عن إلحاق أضرار في المكان؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

واستدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد.

هذا، وتسود البلدات العربية في البلاد حالة من الغضب والاستهجان، وتُثار التساؤلات من جديد حول انعدام الأمن والأمان وصمت المجتمع وتواطؤ الشرطة في محاربة العنف والجريمة.