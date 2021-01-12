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اتهام: اعتدى على زوجته المعاقة وهددها بإطلاق النار

تاريخ النشر: 12/01/2021 - 12:20

اتهام: اعتدى على زوجته المعاقة وهددها بإطلاق النار
(توضيحية- تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة زوجا من سكان منطقة الجليل الغربي بشبهة الاعتداء على زوجته من ذوي الاحتياجات الخاصة والتسبب لها بإصابات عدة.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام مرفقة بطلب اعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده بالتهم المنسوبة إليه.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في يوم 1 كانون الثاني/ يناير 2021 تلقت الشرطة بلاغا حول شبهات لعنف داخل الأسرة، وفتحت ملفا للتحقيق واستمعت إلى إفادات من الضحية وهي زوجة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن شهود عيان آخرين".

وحسب لائحة الاتهام فإن "الزوج اعتدى على زوجته في مناسبات عدة وأطاح بها أرضًا وهددها بإطلاق النار عليها".

واعتقلت الشرطة المتهم (46 عاما) وحققت معه بمركز الشرطة في "مسغاف"، ومددت المحكمة اعتقاله من حين لآخر إلى أن قدمت ضده لائحة الاتهام.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#اتهام
#الجليل
#العنف والجريمة

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