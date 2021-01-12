الصحة الإسرائيلية: 5,399 إصابة جديدة بكورونا.. 7.3% من الفحوصات موجبة

توفي 12 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 5,399 إصابة جديدة بالفيروس، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء.

يأتي ذلك فيما يضغط مسؤولون في وزارة الصحة الإسرائيلية باتجاه تمديد الإغلاق المشدد الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار الجائحة، وينتهي في الـ21 من كانون الثاني/ يناير الجاري، لمدى أسبوع إضافي.

​​وأظهرت المعطيات الرسمية ارتفاع حصيلة الإصابات الموجبة إلى 75,408، في حين بلغ مجمل الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الفيروس في آذار/ مارس الماضي 508,604.

وبيّنت المعطيات أن معدل الفحوصات الموجبة وصل 7.3%، حيث أجري حتى الساعة الـ18:15 من مساء اليوم، نحو 74 ألف فحص.

وشهد يوم أمس، الإثنين، تسجيل أعلى حصيلة يومية منذ بدء انتشار الفيروس في آذار/ مارس الماضي، وبلغت 9,665 إصابات بعد إجراء 129,980 فحصا، بمعدل فحوصات مُوحبة وصل إلى 7.6%.

وارتفعت حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 3,756 حالة؛ منها 12 حالة فارقت الحياة منذ ساعات صباح اليوم، الثلاثاء.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 1,072، من بينها 336 بحالة حرجة؛ فيما تم وصل 269 حالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويرقد في المشافي 1,738 مريضا، فيما يتلقى 72,108 مصابين العلاج المنزلي، في حين يتلقى 1,562 مصابا العلاج في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا وصل إلى 1,871,288، من بينهم 16,955شخصا تطعموا منذ منتصف الليلة الماضية.

17% من الحالات الخطيرة تلقت اللقاح

في إحاطة قدمتها للصحافيين، مساء الثلاثاء، قال مسؤولة الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، د. شارون إلروعي: "لقد تجاوزنا عتبة ألف حالة حرجة وخطيرة في المستشفيات، تلقى 17% منهم جرعة واحدة من اللقاح".

وأوضحت أن حصيلة الإصابات النشطة تسجل رقما قياسيا جديدا، وأوضحت أن مُعامل انتشار العدوى R يشهد مستويات جديدة، مشددة على أنه طالما قيمة R أكبر من واحد، فإن الفيروس لا يزال يتفشى".

وعزت مسؤولة الصحة العامة الإسرائيلية بعض الارتفاع في الحالات والإصابات الجديدة إلى الطفرة البريطانية للفيروس.

وأشارت إلى ضرورة تمديد الإغلاق لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام للحد من انتشاره، وتخفيف الضغط على المشافي.