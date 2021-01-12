حاجز قلنديا: إصابة فلسطيني بادعاء تنفيذ عملية طعن

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، النار على فلسطيني (51 عاما) في حاحز قلنديا، بين القدس ورام الله، مساء اليوم، الثلاثاء، بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن.

وقال مسعفون إسرائيليون إن فلسطينيا أصيب بجروح طفيفة، كما أشاروا إلى أن عنصر أمن إسرائيلي أصيب بجروح طفيفة (جرح سطحي بسيط) "خلال محاولة تحييد منفذ عملية الطعن".

وأكدت التقارير أن قوات الاحتلال اعتقلت المصاب الفلسطيني واقتادته للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وزعمت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن الفلسطيني وصل إلى حاجز قلنديا المخصص للمشاة دون تصريح مرور. وادعت أنه حاول طعن عنصر الأمن الذي منعه من العبور، بواسطة مفك كان بحوزته.

وعبّر مسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مؤخرًا عن قلقهم من تصاعد عنف المستوطنين ضد أفراد أمن الاحتلال، بحسب ما ذكر تقرير لموقع "هآرتس"، وتأتي هذه الخشية غداة اعتداء مستوطن على قائد سرية "غولاني" في جيش الاحتلال باللكمات، السبت الماضي.

ونقل تقرير "هآرتس" عن معطيات الأجهزة الأمنية أنّ في العام 2020 أبلغ عن 370 "حادث عنف" من قبل المستوطنين، أكثر من 10% منها (42 حالة) موجّهة ضد أفراد في الشرطة أو الجيش.

وتظهر المعطيات كذلك أنّ 206 اعتداءات من هذه الاعتداءات أبلغت على أساس أنها "جريمة قوميّة" وشملت هجمات وتخريب ممتلكات وقذف حجارة تجاه الفلسطينيّين، و120 اعتداءً على أنها اعتداءات جسديّة ضد الفلسطينّيين، بينما باقي الاعتداءات هي ضدّ الأجهزة الأمنية للاحتلال.

ولم يسجّل في العام 2019 أكثر من 29 اعتداءً من قبل مستوطنين على الأجهزة الأمنية للاحتلال.

وينصبّ قلق الأجهزة الأمنيّة، وفق "هآرتس"، على الجرأة التي أبداها المستوطنون مؤخرًا، والخشية الأساسيّة هي من ازداد الحالات التي يتطوّر فيها عنف مباشر بين المستوطنين، وخصوصًا جماعة "شبيبة التلال"، وبين الأجهزة الأمنية للاحتلال.