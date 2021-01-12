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362 إصابة نشطة بكورونا في أم الفحم

تاريخ النشر: 12/01/2021 - 10:20

362 إصابة نشطة بكورونا في أم الفحم
من مركز التطعيم في أم الفحم (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

بلغ عدد الحالات النشطة في مدينة أم الفحم 362 حالة لغاية صباح اليوم، الثلاثاء، فيما بلغ عدد الإصابات لكل 10 آلاف مواطن 48 حالة، اللون: أحمر ومؤشر كورونا الضوئي 7.7.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "محطة فحص كورونا ستقام في السوق البلدي من الساعة الثالثة عصرا ولغاية الثامنة مساء لعيادتي ’كلاليت’ و’مؤحيدت’".

وأضاف "لمؤمني عيادة ’كلاليت’ الفحوصات في مبنى البلدية من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ولغاية الثالثة والنصف عصرا، دون تحويلة طبية".

ويستدل من معطيات وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد بلغ 504269 لغاية صباح اليوم، بينهم 3704 حالة وفاة، ومن مجمل الإصابات هناك 1027 وصفت حالتهم بالخطيرة علمًا أنه بلغ عدد الحالات النشطة حاليا 74639، فيما حصل على الجرعة الأولى من التطعيم 1854055 شخصا".

محطات فحص كورونا اليوم الثلاثاء

تُقام اليوم، الثلاثاء، محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وتُقام محطات الفحص وتكون مفتوحة حسب البرنامج التالي:

طمرة، السوق البلدي 09:00-16:00

معالوت ترشيحا، بحيرة مونفورت 09:00-17:00

شفاعمرو، المدرسة الشاملة "أ" 11:00-17:00

إكسال، المركز الجماهيري 09:00-16:00

الناصرة، موقف البلدية 12:00-19:00

الطيبة، المدخل الشمالي 10:00-17:00

القدس المحتلة:

أبو غوش، المدرسة التكنولوجية 10:00-18:00

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس، جبل المكبر 10:00-17:00

الجولان المحتل:

مجدل شمس، المدرسة الثانوية 09:00-16:00

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أم الفحم
#كورونا
#فيروس كورونا

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