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إصابة حرجة لشاب في حادث طرق قرب سخنين

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 14:28

إصابة حرجة لشاب في حادث طرق قرب سخنين
من مكان الحادث (تصوير: مصدر طبي)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها حرجة إثر تعرضه لحادث طرق ذاتي على شارع رقم 784 بالقرب من مدينة سخنين، اليوم الأربعاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن انقلاب سيارة لأسباب لم تعرف بعد، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح خطيرة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 13:54 حول حادث انقلاب سيارة في شارع 784، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس".

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) بنهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حوادث الطرق
#سخنين

إصابة حرجة لشاب في حادث طرق قرب سخنين

إصابة حرجة لشاب في حادث طرق قرب سخنين

إصابة حرجة لشاب في حادث طرق قرب سخنين

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