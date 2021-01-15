الصحة الإسرائيلية: 9172 إصابة جديدة بكورونا الخميس

أفادت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بتسجيل 9172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس، إثر إجراء 123,081 فحصا، فيما ننسبة الفحوصات الإيجابية 7.6%. وهذا اليوم الرابع على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد الإصابات بكورونا 9 آلاف إصابة.

وأضافت الوزارة أن 1848 مريضا بكورونا يرقدون في المستشفيات، وأن الحالات الخطيرة ارتفعت إلى 1097، بينهم 263 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وبلغت حصيلة الوفيات 3869 وفاة مننذ بداية الجائحة.

وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم بلقاح كورونا 1,992,720 مواطنا، بينهم 169,171 مواطنا تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم أيضا.

وهناك 78430 مريضا نشطا بكورونا حاليا فيما عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 531,791 إصابة، تماثل معظمهم إلى الشفاء.

وتجتمع الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، لحسم إمكانية تمديد الإغلاق إلى ما بعد يوم الخميس المقبل، الموعد المحدد لرفع القيود المشددة، كما تبحث الحكومة إستراتيجية الخروج من الإغلاق والموافقة على مخطط الجواز الأخضر. وفي الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن وزارة الصحة ستطلب تمديد الإغلاق لمدة أسبوع آخر على الأقل.

ولفتت القناة 12 التلفزيونية إلى أن الخبراء في وزارة الصحة قرروا وضع شرطين مسبقين للخروج من الإغلاق وفتح الاقتصاد، خلال النقاش الحاسم الذي تعقده الحكومة الإسرائيلية، حول الإغلاق الثالث المشدد، الأسبوع المقبل.

وذكرت القناة أن الشرطين المسبقين لأي تخفيف مرتقب للقيود؛ هما:

انخفاض مُعامل العدوى R إلى ما هو دون أو يعادل 1.

انخفاض حاد وثابت على مدار عدة أيام في عدد الإصابات الخطيرة.

وتشير تقديرات المختصين في وزارة الصحة إلى أنه لا يمكن مراقبة وتأكيد الانخفاض الثابت والمستقر في عدد الإصابات الخطيرة، قبل نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، ما يفسر إصرار الطاقم المهني في الوزارة على تمديد الإغلاق المشدد لمدة أسبوع إضافي.