مصرع شاب وإصابة آخر في حادث طرق قرب حيفا

لقي شاب (22 عاما) مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة وأصيب آخر بجروح متوسطة في حادث طرق بـ"كريات موتسكين" بمنطقة حيفا، فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 00:21 حول وقوع حادث طرق وجها لوجه في ’كريات موتسكين’، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لمصاب بيد أنه جرى إقرار وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة".

وأضاف أن "مصابا آخر عانى جراحا متوسطة في منطقة الرأس والأطراف، جرى نقله إلى مستشفى ’رمبام’ لاستكمال العلاج".

هذا، وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث وقع بعد مطاردة بوليسية سبقها عدم انصياع سائق السيارة التوقف عند حاجز للشرطة.