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اتهام شاب بمحاولة قتل آخر من طمرة

تاريخ النشر: 24/01/2021 - 09:55

اتهام شاب بمحاولة قتل آخر من طمرة
(تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في حيفا لائحة اتهام ضد شاب بمحاولة قتل آخر من طمرة.

وفي التفاصيل، أعلنت الشرطة صباح اليوم، الأحد، أن جريمة إطلاق نار وقعت في طمرة، قبل شهرين، أسفرت عن إصابة شاب من المدينة بجروح وصفت بالخطيرة.

ووفقا للشرطة فإنه "في يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 تلقت الشرطة بلاغا عن إطلاق نار في طمرة، خلاله أصيب شاب من المدينة بحالة خطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى ‘رمبام’ في حيفا لاستكمال العلاج، وفتحت الشرطة تحقيقا وجمعت الأدلة".

وأضافت أنه "تبين خلال التحقيق أن ملثما وصل إلى بيت الضحية وأطلق النار على الشاب الذي كان يجلس في صالون المنزل ما أسفر عن إصابته. ووصلت الشرطة إلى المشتبه به وأخرين ضالعين في الجريمة، وتبين للمحققين أن هناك خلافا بين عائلتي المشتبه به والضحية".

واعتقلت الشرطة، يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر 2020 مشتبهين، وحسب لائحة الاتهام، "تبين أن المشتبه به (18 عامًا) خطط لإطلاق النار منذ فترة طويلة واستعد بشكل جيد لتنفيذ الجريمة. وقدمت النيابة لائحة اتهام ضده في التهم المنسوبة إليه".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#لوائح اتهام
#طمرة
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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