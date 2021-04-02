قتيلان ومصاب في هجوم بالكابيتول الأميركي

أعلنت الشرطة الأميركية مقتل عنصر من صفوفها وإصابة آخر قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، الجمعة، بعدما صدمتهما سيارة اعتقل سائقها.

National Guard has now been deployed around US Capitol. Officers are fully equipped with riot shields ⬇️ https://t.co/lf1s7pUozI — Kieran Bradley (@KieranKBradley) April 2, 2021

ولم تعرف بعد أسباب الهجوم، لكن الشرطة الأميركية استبعدت فرضية أن يكون إرهابيًا.

وقالت شرطة الكابيتول على تويتر "مشتبه به محتجز. كلا الضابطين مصابان. نُقل الثلاثة إلى المستشفى".

(أ ب)

وأعلنت الشرطة لاحقًا مقتل المهاجم، ما يرفع عدد القتلى إلى 2.

وقال شهود عيان إنّ المهاجم خرج من السيارة حاملا سكينًا بعد الدهس.

وذكرت وسائل إعلام أميركيّة أن الرئيس، جو بايدن، يجري اجتماعًا عاجلا مع مجلس الأمن القومي بعد ورود الإنباء عن الهجوم.

(أ ب)

وأغلق محيط الكابيتول إثر الحادثة، وهو تحت حماية أمنية مشددة منذ اقتحمه أنصار للرئيس السابق، دونالد ترامب، في 6 كانون الثاني/يناير.