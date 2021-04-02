  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

قتيلان ومصاب في هجوم بالكابيتول الأميركي

تاريخ النشر: 02/04/2021 - 21:41

قتيلان ومصاب في هجوم بالكابيتول الأميركي
من الكابيتول (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أعلنت الشرطة الأميركية مقتل عنصر من صفوفها وإصابة آخر قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، الجمعة، بعدما صدمتهما سيارة اعتقل سائقها.

ولم تعرف بعد أسباب الهجوم، لكن الشرطة الأميركية استبعدت فرضية أن يكون إرهابيًا.

وقالت شرطة الكابيتول على تويتر "مشتبه به محتجز. كلا الضابطين مصابان. نُقل الثلاثة إلى المستشفى".

(أ ب)
(أ ب)

وأعلنت الشرطة لاحقًا مقتل المهاجم، ما يرفع عدد القتلى إلى 2.

وقال شهود عيان إنّ المهاجم خرج من السيارة حاملا سكينًا بعد الدهس.

وذكرت وسائل إعلام أميركيّة أن الرئيس، جو بايدن، يجري اجتماعًا عاجلا مع مجلس الأمن القومي بعد ورود الإنباء عن الهجوم.

(أ ب)
(أ ب)

وأغلق محيط الكابيتول إثر الحادثة، وهو تحت حماية أمنية مشددة منذ اقتحمه أنصار للرئيس السابق، دونالد ترامب، في 6 كانون الثاني/يناير.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الكابيتول
#الكونغرس

حوارات

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

بولس: لا يمكن تغيير سياسة الشرطة دون تغيير بنيويّة الدولة
بولس: لا يمكن تغيير سياسة الشرطة دون تغيير بنيويّة الدولة

2021-03-06

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأردن: الحكومة تفشل في اختبار كورونا.. والتداعيات تنسحب على كل الميادين
الأردن: الحكومة تفشل في اختبار كورونا.. والتداعيات تنسحب على كل الميادين

2021-04-03

أكثر من 12 ألف مدني فروّا من ضربات جويّة شنها جيش ميانمار
أكثر من 12 ألف مدني فروّا من ضربات جويّة شنها جيش ميانمار

2021-04-03

مساع "شاقة" لإحياء الاتفاق النووي وعودة أميركية محتملة قبل الانتخابات الإيرانية
مساع "شاقة" لإحياء الاتفاق النووي وعودة أميركية محتملة قبل الانتخابات الإيرانية

2021-04-03

الأكثر قراءة

دالية الكرمل: مصرع مسنة إثر إصابتها بعيار ناري

دالية الكرمل: مصرع مسنة إثر إصابتها بعيار ناري

2021-04-02
سموتريتش يعارض دعم عباس لحكومة يمين:

سموتريتش يعارض دعم عباس لحكومة يمين: "صفر شرعية لنتنياهو"

2021-04-02
نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

2021-04-02
تقرير: الجبهة الداخلية الإسرائيلية نقطة ضعف مصيرية بالحرب

تقرير: الجبهة الداخلية الإسرائيلية نقطة ضعف مصيرية بالحرب

2021-04-02
السعودية: للتطبيع مع إسرائيل

السعودية: للتطبيع مع إسرائيل "فائدة هائلة"

2021-04-02