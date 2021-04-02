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16 وفاة و2248 إصابة جديدة بكورونا في الضفّة وغزة

تاريخ النشر: 02/04/2021 - 14:46

16 وفاة و2248 إصابة جديدة بكورونا في الضفّة وغزة
فحص للكشف عن الفيروس في غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، بتسجيل 16 وفاة، و2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و1709 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقل البيان عن وزيرة الصحة، مي الكيلة، قولها، إنه "تم تسجيل 16 حالة وفاة و2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1709 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس أنه "تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية: طولكرم 2، الخليل 2، نابلس 4، جنين 3، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 1، وحالتي وفاة في قطاع غزة".

وذكرت أن الإصابات الجديدة "سُجِّلت على النحو التالي: طولكرم 125، سلفيت 33، الخليل 271، نابلس 232، جنين 160، قلقيلية 34، بيت لحم 56، طوباس 31، أريحا والأغوار 13، ضواحي القدس 14، رام الله والبيرة 94، وقطاع غزة 1185".

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 143، سلفيت 44، الخليل 370، نابلس 286، جنين 261، قلقيلية 77، بيت لحم 106، طوباس 30، أريحا والأغوار 11، ضواحي القدس 44، رام الله والبيرة 103، وقطاع غزة 234".

ولفتت إلى وجود "204 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة الغربية 688 مريضا".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس، في فلسطين "بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

وفي ما يخص متلقّي الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بينت وزيرة الصحة أن "عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 89933 مواطنا، بينهم 10146 تلقوا الجرعتين من اللقاح".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الفلسطينية
#إصابات كورونا
#وفيات كورونا في الضفة
#غزة

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