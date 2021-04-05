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حالتا وفاة و54 إصابة بكورونا في القدس المحتلّة خلال ثلاثة أيام

تاريخ النشر: 05/04/2021 - 21:00

حالتا وفاة و54 إصابة بكورونا في القدس المحتلّة خلال ثلاثة أيام
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي مقدسيان متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما سجلت المدينة المحتلة، 54 إصابة جديدة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء اليوم الإثنين.

وقال الجبريني إنه "تم تسجيل حالتي وفاة جديدة في حي كفر عقب وشعفاط؛ ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 276 منذ بداية الجائحة".

وأفاد بأن "المدينة شهدت خلال ثلاثة أيام تسجيل 54 إصابة"، 22 من بينها سُجِّلت اليوم الإثنين، و18 إصابة سُجّلت أمس الأحد، فيما سُجّلت السبت 14 إصابة.

وذكر أنه تم تسجيل 154 حالة تعاف؛ لينخفض عدد الإصابات النشطة إلى 408 إصابات من بينها 56 في المستشفيات.

وفي ما يخصّ حملة التطعيمات في المدينة، أفاد الجبريني بأن "حوالي 150 ألفا تلقوا الجرعة الأولى، وحوالي 119 ألفا تلقوا الجرعة الثانية".

وأشار الجبريني إلى "حالة الإقبال الضعيفة على تلقي اللقاحات، رغم فتح عدد من المراكز والمحطات في أنحاء المدينة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#القدس المحتلّة
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا

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