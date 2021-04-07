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واشنطن تعلن استئناف تقديم 150 مليون دولار كمساعدات لفلسطين

تاريخ النشر: 07/04/2021 - 18:01

واشنطن تعلن استئناف تقديم 150 مليون دولار كمساعدات لفلسطين
الرئيس الأميركي، جو بايدن (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قررت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، استئناف تقديم جزء من المساعدات إلى الفلسطينيين التي جمدتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة، لم تُسمّها، تأكيدها أن إدارة بايدن تخطط للإعلان عن استئناف تقديم حزمة من المساعدات الأميركية إلى الفلسطينيين بقيمة نحو 150 مليون دولار.

وبحسب مصادر الوكالة، فإن معظم هذه المساعدات سيدفع عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأفادت الوكالة بأن الخارجية الأميركية من المتوقع أن تعلن رسميا عن هذا القرار، اليوم.

ولفتت إلى أن الإعلان الأميركيّ، يأتي ضمن إطار جهود واشنطن الرامية إلى معالجة الأضرار التي لحقت بعلاقاتها مع الفلسطينيين في عهد الرئيس السابق.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الرئيس الأميركي
#جو بايدن
#دونالد ترامب

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