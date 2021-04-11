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مصرع شاب في حادث عمل بشفاعمرو

تاريخ النشر: 11/04/2021 - 13:05

مصرع شاب في حادث عمل بشفاعمرو
من مكان الحادث بشفاعمرو، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي عامل (36 عاما) مصرعه في أثناء عمله بورشة لجمع وبيع الحديد في مدينة شفاعمرو، اليوم الأحد.

وحاولت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" إنقاذ حياة العامل، لكنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان على الفور.

وذكر طاقم الإنقاذ "إيحود هتسلا" أن "الطواقم الطبية التابعة للمركز الطبي ‘حياة’ أعلنت وفاة الشاب بعد أن أصيب بمنطقة الرأس في مصنع لتكرير وتصنيع الحديد بمدينة شفاعمرو".

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا الساعة 11:58 بلاغا في مركز 101 عن شخص أصيب خلال عمله في شفاعمرو. وأجرى مسعفون ومضمدون من ‘نجمة داود الحمراء’ عمليات إنعاش للعامل (36 عاما)، لكن في النهاية أقرت وفاته في المكان".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث المفجع.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#شفاعمرو
#وفيات
#حوادث العمل

مصرع شاب في حادث عمل بشفاعمرو

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