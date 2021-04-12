شرطة باريس: قتيل وجريح في إطلاق النار أمام مستشفى

قُتل شخص وأصيب آخر، اليوم الإثنين، إثر إطلاق نار خارج مستشفى في العاصمة الفرنسية، باريس.

#AHORA Tiroteo con al menos dos heridos frente al hospital Herny-Dunant de #París, en la calle Michel Ange del distrito XVI.



El atacante se ha dado a la fuga.

pic.twitter.com/G1VI5DgsA8 — eSPAINews (@eSPAINews) April 12, 2021

ووردت تفاصيل من وسائل إعلام فرنسية أن شخصين أصيبا بالرصاص أمام مستشفى هنري دونان في الدائرة السادسة عشرة من باريس، أحدهما لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الإصابة.

ونشرت مواقع إعلامية عبر "تويتر" مقطع فيديو للحادث، وكتبت مع الفيديو أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار، وأظهر الفيديو تجمّع سيارات الإسعاف وعناصر الشرطة في مكان الهجوم.

وحتى الآن لم تعرف تفاصيل أكثر عن ملابسات إطلاق النار أمام هذا المستشفى الخاص التابع للصليب الأحمر الفرنسي.