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شرطة باريس: قتيل وجريح في إطلاق النار أمام مستشفى

تاريخ النشر: 12/04/2021 - 16:03

شرطة باريس: قتيل وجريح في إطلاق النار أمام مستشفى
مكان الجريمة (تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قُتل شخص وأصيب آخر، اليوم الإثنين، إثر إطلاق نار خارج مستشفى في العاصمة الفرنسية، باريس.

ووردت تفاصيل من وسائل إعلام فرنسية أن شخصين أصيبا بالرصاص أمام مستشفى هنري دونان في الدائرة السادسة عشرة من باريس، أحدهما لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الإصابة.

ونشرت مواقع إعلامية عبر "تويتر" مقطع فيديو للحادث، وكتبت مع الفيديو أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار، وأظهر الفيديو تجمّع سيارات الإسعاف وعناصر الشرطة في مكان الهجوم.

وحتى الآن لم تعرف تفاصيل أكثر عن ملابسات إطلاق النار أمام هذا المستشفى الخاص التابع للصليب الأحمر الفرنسي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#باريس
#جريمة إطلاق نار

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