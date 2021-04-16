سقوط قذيفة أطلقت من قطاع غزة قرب أشكول

انفجرت قذيفة أطلقت من قطاع غزّة، مساء الجمعة، في منقطة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

ولم تُفعّل منظومة "القبة الحديدة".

وهذه ثاني قذيفة تُطلق من قطاع غزّة لليوم الثاني على التوالي.

وبعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، أغارت طائرات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة، وقال الجيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن الغارات استهدفت موقعا لإنتاج وسائل قتالية ونفقا يستخدم لنقل أسلحة وموقعا عسكريا لحركة حماس، "ردا على إطلاق مقذوف من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مساء أمس".

وفي غزّة، قال مصدر أمني تابع لحركة "حماس" إنّ "طائرات الاحتلال شنت فحر اليوم الجمعة عدوانا جديدا واستهدفت أربعة مواقع ونقاط رصد للمقاومة في مدينة غزة ووسط القطاع وفي رفح، ما أسفر عن أضرار مادّية جسيمة في هذه المواقع ومحيطها، من دون أن تُسجّل إصابات".

وذكر شهود عيان أنّ المواقع المستهدفة تابعة لكتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة "حماس".