كورونا المجتمع العربي: انخفاض في عدد الإصابات وتباطؤ بالتطعيمات

يستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة بلغ 130772 لغاية صباح اليوم، فيما بلغ عدد الإصابات في البلاد 836881. وبهذا بلغت نسبة الإصابات في البلدات العربية من إجمالي الإصابات في البلاد 15.6%.

واستمر الانخفاض في عدد الإصابات الجديدة في البلدات العربية خلال الأسابيع الأخيرة، فوفق المعطيات وخلال الأسبوع الماضي سجلت 275 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد الإصابات في الأسبوع الذي سبقه 498 إصابة. وعلى مستوى البلاد استمر كذلك تسجيل انخفاض في عدد الإصابات الجديدة، إذ سجلت أقل من ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي بواقع 920 إصابة. وبهذا، فإن نسبة الإصابات في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي بلغت 30% من إجمالي الإصابات الجديدة في البلاد.

ومما يذكر أنه سجلت 27 إصابة جديدة في الطيبة خلال الأسبوع الماضي، تليها رهط مع 19 إصابة، ومن ثم أم الفحم 17 إصابة، والمغار 13، والناصرة 12 إصابة، وكل من اللقية وعرابة وعرعرة 11 إصابة، وتل السبع 10 إصابات جديدة.

وبلغ عدد التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية 652426، بزيادة بلغت 5168 تطعيما فقط في الأسبوع الماضي، وبهذا بلغت نسبة التطعيمات الكلية 47.9% من عدد السكان في البلدات العربية، وفي المقابل في المجتمع اليهودي فقد بلغت نسبة التطعيم للوجبة الأولى 57.9%.

وبخصوص الفئة العمرية 16 عاما فما فوق فقد بلغت نسبة التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية 76.8% مقابل 84.7% في المجتمع اليهودي.

وفيما يتعلق بالفئة العمرية 50 عاما فما فوق فقد بلغت نسبة التطعيمات للوجبة الاولى في البلدات العربية 88%، وفي المقابل فقد بلغت النسبة في المجتمع اليهودي 94.2%.