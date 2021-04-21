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إندونيسيا: فقدان غواصة عسكرية على متنها 53 شخصا

تاريخ النشر: 21/04/2021 - 18:02

إندونيسيا: فقدان غواصة عسكرية على متنها 53 شخصا
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

ذكر الجيش الإندونيسي، اليوم الأربعاء، أن غواصة تابعة للبحرية، فُقِدت "وعلى متنها 53 شخصا، خلال تدريبات قبالة جزيرة بالي".

وقال قائد القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية، هادي تجيجانتو، في مؤتمر صحافي، إن "الغواصة كيه آر آي نانغالا 402، كانت تشارك في تدريب الأربعاء عندما فُقد الاتصال بها".

وأضاف المسؤول العسكري أن "الجيش نشر جميع السفن الحربية المزودة بأنظمة الكشف تحت الماء لتفتيش المنطقة التي يعتقد أن الغواصة اختفت بها، وهي تبعد حوالي 95 كيلومترا عن بالي شمالا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "البحرية تعتقد أن الغواصة غرقت في حوض على عمق 700 متر"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول سبب اختفائها.

وكانت الغواصة الألمانية الصنع، التي تعمل بالخدمة في إندونيسيا منذ 1981، تتدرب على مناورة لإطلاق الصواريخ كان من المقرر إجراؤها يوم غد الخميس، بحضور تجيجانتو ومسؤولين عسكريين آخرين، بحسب وكالة "أسوشيبتد برس" الأميركية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الجيش الإندونيسي
#جزيرة بالي
#غواصة تابعة للبحرية

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