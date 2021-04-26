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تركيا: إعلان فرض إغلاق تامّ لمواجهة كورونا

تاريخ النشر: 26/04/2021 - 20:52

تركيا: إعلان فرض إغلاق تامّ لمواجهة كورونا
في العاصمة أنقرة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

فرضت السلطات التركيّة إغلاقا تاما في البلاد، اعتبارا من السابعة من مساء يوم الخميس المقبل، وحتى الخامسة من صباح الإثنين الذي يوافق 17 أيار/ مايو المقبل، في إطار تدابير مواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي، للرئيس، رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين، عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة.

وأوضح إردوغان أنه سيتم تعليق التعليم وجها لوجه في جميع المؤسسات بما في ذلك رياض الأطفال وستؤجل جميع الامتحانات.

وذكر أن سلسلة المتاجر ستواصل عملها أثناء الإغلاق التام وفق الضوابط المحددة ما عدا أيام الأحد فقط.

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#تركيا
#إغلاق تام
#فيروس كورونا

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