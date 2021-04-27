إصابة خطيرة لطفلة من الضفة دهسا جنوبي البلاد

أصيبت طفلة من الضفة الغربية، تبلغ 7 سنوات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضها لحادث دهس جنوبي البلاد؛ صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 8:19 حول تعرض عابرة سبيل للدهس تحت عجلات سيارة في مدخل مستوطنة ’نغوهوت’، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لطفلة عانت جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وأحيلت الطفلة المصابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 30 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الدهس منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 26 نيسان/ أبريل الجاري.