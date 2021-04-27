السعودية تؤكد: زورق مفخخ انفجر قبالة ميناء ينبع

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، تدمير زورق مفخخ مسيّر عن بعد في البحر الأحمر قبالة منطقة ينبع غربا التي تضم ميناء نفطيا مهما، مشيرة إلى أنّ "تحقيقات" تجري لمعرفة ملابسات الحادث.

ولم تعلن أي جهة وقوفها خلف الزورق المفخخ، لكن المتمردين الحوثيين في اليمن غالبا ما ينفّذون هجمات مماثلة ضد أهداف وسفن في مياه البحر الأحمر انطلاقا من قواعدهم في الساحل الغربي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية "تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد عند الساعة 06,40"، مضيفة أن "الوحدات البحرية تمكّنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع".

وتابعت أن "التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن دعمًا للحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة المتمردين المتحالفين مع إيران والذين يشنون ضدها هجمات متواصلة تستهدف خصوصا منشآتها النفطية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

ووقعت هجمات ضد سفن في مياه البحر الأحمر في السنوات الماضية لم تتضح الجهة التي تقف خلفها رغم الاتهامات التي تم توجيهها لإيران.

وفي كانون الأول/ديسمبر، تعرضت ناقلة نفط لهجوم "بقارب مفخخ" قبالة ميناء جدة في السعودية، في هجوم وصفته الرياض بـ"الإرهابي".

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وكانت قد ذكرت مجموعة الأمن البحري على منصة "تويتر" أنها تلقت "تقارير غير مؤكدة" بأن سفينة، من المحتمل أن تكون سفينة "إن سي سي الدمام"، تعرّضت للهجوم قبالة ميناء ينبع على البحر الأحمر السعودي.

وقالت "يو كيه إم تي أو" البريطانية إنها على علم بتقارير عن حادثة قرب ميناء ينبع السعودي وجار تحري الأمر.