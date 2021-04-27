مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر حادث طرق قرب الزرازير

لقيَ شخصان مصرعهما، وأُصيب آخرون، إثر حادث طرق، وقع قرب الزرازير، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء.

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وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع بين شاحنة وعدة سيّارات على شارع رقم 77 بالقرب من مفرق الزرازير، وتسبب بإصابة 8 أشخاص، 3 من بينهم تعرّضوا لإصابات حرجة، أُعلِن عن مصرع اثنين منهما، بعد أن باءت محاولات إنقاذ حياتهما بالفشل.

عقِب الحادث وقدّمت طواقم طبيّة وصلت إلى المكان، الإسعافات الأولية للمُصابين الآخرين، ونقلتهم إلى المشافي لاستكمال تلقّي العلاج. وأفاد الطاقم الطبي، بأن اللذيْن لقيا مصرعهما، هما شابان في الثلاثينيات من عمريهما، مُشيرا إلى أنهما كانا عالقيْن في سيارتهما إثر الحادث. وذكر الطاقم أنه قدّم العلاج لمُصاب في الثلاثين من العمر بحالة خطيرة، موضحا أنه كان في السيارة ذاتها، رفقة الشابين اللذين لقيا مصرعهما. وفي ما يخصّ المصابين الأربعة الآخرين، قال الطاقم إن حالة واحد منهم متوسّطة، فيما تعرّض الآخرون لإصابات طفيفة.

وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث.