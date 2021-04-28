إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه "متابعة للتقارير عن إطلاق صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة، تم رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من القطاع".

وأشار إلى أن القذيفتين "سقطتا في منطقة داخل قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الإطلاق فاشل".

وسبق إعلان الاحتلال، سماع دوي صافرات إنذار في منطقة كيسوفيم المحاذية للقطاع المحاصر.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، اعتبر ضباط في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي أنه بالرغم من "الهدوء النسبي" بين قطاع غزة وإسرائيل، إلا أن "التصعيد الحاصل في الأسبوع الأخير ليس من ورائنا" وأن التوتر قد يتصاعد في حال إلغاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن الضباط الإسرائيليين قولهم "نحن بصدد نهاية أسبوع متوترة جدا وخاصة قبيل إمكانية أن يعلن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن (محمود عباس) عن تأجيل الانتخابات لموعد غير معروف ويحمل إسرائيل المسؤولية".

وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن "حماس قد تستغل هذا الإعلان من أجل السماح للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإطلاق مقذوفات بحجم يلزم إسرائيل بالرد".

وأشار "واللا" إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي تواصل في هذه الأثناء تعديل خطط عسكرية والحفاظ على أعلى مستوى استنفار في صفوف قوات فرقة غزة العسكرية. كما أوعز قائد المنطقة الجنوبية، إبيعزر توليدانو، بتكثيف جمع المعلومات الاستخبارية لما يدور في القطاع والتخطيط لأهداف لاستهدافها في حال التصعيد.