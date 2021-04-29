16 وفاة و1051 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزّة

سجّلت الضفة الغربية المحتلّة، وقطاع غزة المُحاصَر 16 وفاة، و1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و1844 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة في بيان، اليوم الخميس.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أنه "تم تسجيل 10 وفيات في الضفة: طوباس 2، طولكرم 2، نابلس 3، الخليل 3، وتم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: طوباس 14، طولكرم 43، جنين 55، نابلس 89، قلقيلية 10، الخليل 51، سلفيت 9، رام الله والبيرة 41، ضواحي القدس 2، بيت لحم 10، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 723".

(أ ب أ)

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب (الترتيب) التالي: طوباس 22، طولكرم 29، جنين 67، نابلس 125، قلقيلية 18، الخليل 71، سلفيت 15، رام الله والبيرة 69، ضواحي القدس 6، بيت لحم 13، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 1404".

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس "بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

ولفتت إلى وجود 147 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 370 مريضا.

وفي ما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 255.662، بينهم 179.673 تلقوا الجرعتين من اللقاح.