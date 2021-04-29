  2. فلسطينيات
  3. أخبار

16 وفاة و1051 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزّة

تاريخ النشر: 29/04/2021 - 13:50

16 وفاة و1051 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزّة
في احد مشافي غزّة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سجّلت الضفة الغربية المحتلّة، وقطاع غزة المُحاصَر 16 وفاة، و1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و1844 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة في بيان، اليوم الخميس.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أنه "تم تسجيل 10 وفيات في الضفة: طوباس 2، طولكرم 2، نابلس 3، الخليل 3، وتم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: طوباس 14، طولكرم 43، جنين 55، نابلس 89، قلقيلية 10، الخليل 51، سلفيت 9، رام الله والبيرة 41، ضواحي القدس 2، بيت لحم 10، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 723".

(أ ب أ)

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب (الترتيب) التالي: طوباس 22، طولكرم 29، جنين 67، نابلس 125، قلقيلية 18، الخليل 71، سلفيت 15، رام الله والبيرة 69، ضواحي القدس 6، بيت لحم 13، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 1404".

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس "بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

ولفتت إلى وجود 147 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 370 مريضا.

وفي ما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 255.662، بينهم 179.673 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#فيروس كورونا
#الضفة الغربية المحتلّة
#قطاع غزة

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

2021-04-29

غزة: 6 وفيات و723 إصابة بكورونا بآخر 24 ساعة
غزة: 6 وفيات و723 إصابة بكورونا بآخر 24 ساعة

2021-04-29

مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس
مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

2021-04-29

الأكثر قراءة

تحليلات: نتنياهو أصبح خطيرا مثل ترامب

تحليلات: نتنياهو أصبح خطيرا مثل ترامب

2021-04-28
مصرع شابين من كفر كنا في حادث طرق قرب الزرازير

مصرع شابين من كفر كنا في حادث طرق قرب الزرازير

2021-04-28
الحكومة تصادق على تعيين غانتس وزيرا للقضاء

الحكومة تصادق على تعيين غانتس وزيرا للقضاء

2021-04-28
خسارة الليكود للحكم تعني فقدان أعضائه آلاف الوظائف الحكومية

خسارة الليكود للحكم تعني فقدان أعضائه آلاف الوظائف الحكومية

2021-04-28
وفاة ملاكم أردني بعد إصابته خلال بطولة العالم

وفاة ملاكم أردني بعد إصابته خلال بطولة العالم

2021-04-28