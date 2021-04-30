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الصحّة الفلسطينيّة: 18 وفاة و861 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 30/04/2021 - 15:18

الصحّة الفلسطينيّة: 18 وفاة و861 إصابة جديدة بكورونا
من قطاع غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزاة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 18 وفاة و861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1100 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقل البيان عن وزيرة الصحة، مي الكيلة، قوله إنه "تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية: نابلس 1، سلفيت 3، الخليل 1، بيت لحم 2، و11 حالة وفاة في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: "طولكرم 36، ضواحي القدس 9، نابلس 98، طوباس 17، جنين 59، سلفيت 4، الخليل 26، قلقيلية 5، رام الله والبيرة 29، بيت لحم 6، وقطاع غزة 572".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة "توزعت حسب التالي: طولكرم 10، ضواحي القدس 3، نابلس 225، طوباس 19، جنين 81، سلفيت 18، الخليل 49، قلقيلية 26، رام الله والبيرة 34، بيت لحم 13، أريحا والأغوار 10، وقطاع غزة 612".

وأوضحت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 142 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 40 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 361 مريضا.

وفي ما يخص متلقي الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية، وقطاع غزة 257,650، بينهم 183,999 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#وزاة الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#نابلس
#سلفيت
#الخليل
#قطاع غزة

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