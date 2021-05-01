الصحة الفلسطينية: 8 وفيات بكورونا و664 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 8 وحالات وفاة و861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1,942 حالة تعاف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة وفي قطاع غزة، بلغت 92.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس - 4، الخليل - 13، طوباس - 7، نابلس - 74، طولكرم - 21، رام الله والبيرة - 23، قلقيلية - 6، أريحا والأغوار - 1، جنين - 18، سلفيت - 2، بيت لحم - 2، قطاع غزة - 493.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس - حالة واحدة، الخليل - 62، طوباس - 20، نابلس - 152، طولكرم - 18، أريحا والأغوار - 9، جنين - 77، سلفيت - 21، بيت لحم - 22، قطاع غزة - 1560.

وتم تسجيل 4 وفيات في الضفة الغربية: " نابلس - حالة واحدة، رام الله والبيرة - حالة واحدة، قلقيلية - حالة واحدة، جنين - حالة واحدة، وتم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 146 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 374 مريضًا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 257,764 بينهم 184,205 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وأوضحت الوزارة أن الضفة الغربية المحتلة شهدت تطعيم 220,422 شخصا؛ بينما شهد قكاع غزة تطعيم 37,342 شخصا.