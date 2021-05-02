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إصابة خطيرة لعامل من الضفة سقط من علو خلال عمله في كفار سابا

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 10:08

إصابة خطيرة لعامل من الضفة سقط من علو خلال عمله في كفار سابا
(توضيحية- تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل من الضفة الغربية بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من علو خلال عمله في مدينة كفار سابا، وسط البلاد، صباح اليوم الأحد.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فإنها تلقت بلاغا عن سقوط عامل في ورشة بناء بشارع "دافيد هميلخ" في مدينة كفار سابا.

وأضافت أن العامل المصاب من سكان الضفة الغربية، يبلغ 37 عاما، نُقل بحالة خطيرة إلى مستشفى "بيلنسون" لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

هذا، ووفقا للمعلومات المتوفرة فإنه لقي 15 عاملا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم في حوادث عمل، في ظل إهمال حكومي ممنهج يرافقه إهمال عدد من المقاولين لأمان وسلامة العاملين.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حوادث العمل
#الضفة الغربية
#كفار سابا
#ورش بناء

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