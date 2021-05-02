النقب: مصرع رضيعة إثر تعرّضها للدهس في ساحة منزل

لقيت رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا، مصرعها، إثر تعرّضها للدهس في ساحة منزل في بلدة شقيب السلام في النقب، اليوم الأحد.

وأُحيلت الرضيعة إلى مستشفى "سوروكا" بحالة حرجة، حيث اضطر طاقم طبيّ، على إقرار وفاتها، بعد وصولها بوقت وجيز، عقب فشل محاولات الإبقاء على حياتها.

وذكرت الشرطة أنها باشرت التحقيقات، موضحةً في بيان أنه "تمّ اعتقال جد الطفلة (78 عامًا) بشبهة الضلوع بالحاصل والتحقيقات لا تزال مستمرة".

ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 30 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الدهس منذ مطلع العام 2021، وحتى يوم 26 نيسان/ أبريل الماضي.