  2. محليات
  3. أخبار محلية

إبعاد ناشط من أم الفحم عن القدس إثر مشاركته بمظاهرة في الشيخ جراح

تاريخ النشر: 03/05/2021 - 12:27

إبعاد ناشط من أم الفحم عن القدس إثر مشاركته بمظاهرة في الشيخ جراح
من الشيخ جراح، يوم السبت الماضي (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قررت محكمة الصلح في القدس، اليوم الإثنين، إطلاق سراح الناشط أنس أيمن سليمان جبارين من سكان مدينة أم الفحم، وإبعاده عن القدس لمدة شهرين.

واعتقل جبارين، يوم السبت الماضي، في مظاهرة تضامنية مع سكان حي الشيخ جراح المهددين بإخلاء منازلهم وتهجيرهم.

كما اعتدت قوات الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت، على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، قبل ساعة من انتصاف الليل، خلال جلوسهم على الرصيف أمام منازلهم المهددة بالإخلاء.

وفي وقت لاحق من مساء السبت، كانت قد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة متظاهرين، وفرقت بالقنابل الصوتية الفعالية التضامنية مع أهالي الحي، رفضا لمخططات سلب العقارات والتهجير والتشريد.

ومما يذكر أن الإخلاء والتهجير يتهدد عشرات العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح من منازلها التي تعيش فيها منذ العام 1956 لصالح مستوطنين.

ومنحت محاكم الاحتلال عائلات الكرد والقاسم والجاعوني واسكافي، التي يبلغ عددها سبع أسر وتضم 30 فردا بينهم 10 أطفال مهلة للإخلاء في هذه الأيام، وعائلات الداوودي والدجاني وحماد حتى مطلع آب/ أغسطس، وعددها 7 أسر وتضم 25 فردا بينهم 8 أطفال.

وجاءت قرارات إخلاء منازل الفلسطينيين بالحي، ضمن مخطط لتهويد القدس، بالإضافة إلى هدم المنازل ومصادرة الأراضي وغيرها.

هذا، ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#القدس
#الشيخ جراح
#أم الفحم
#أنس سليمان جبارين

حوارات

القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة
القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة

2021-05-01

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إحراق الحديقة الشرقية في طرعان
إحراق الحديقة الشرقية في طرعان

2021-05-03

مصرع شاب من عرب العرامشة في حادث طرق
مصرع شاب من عرب العرامشة في حادث طرق

2021-05-03

حالة الطقس: حار وجاف
حالة الطقس: حار وجاف

2021-05-03

الأكثر قراءة

حاجز زعترة: إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار

حاجز زعترة: إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار

2021-05-02
استشهاد المسنّة الفلسطينية التي أُصيبت قرب الخليل

استشهاد المسنّة الفلسطينية التي أُصيبت قرب الخليل

2021-05-02
الشيخ جراح: المحكمة العليا تمهل المقدسيين والمستوطنين للتوصل لاتفاق

الشيخ جراح: المحكمة العليا تمهل المقدسيين والمستوطنين للتوصل لاتفاق

2021-05-02
نتنياهو وصل لطريق مسدود: هل يوصي على بينيت لتشكيل حكومة؟

نتنياهو وصل لطريق مسدود: هل يوصي على بينيت لتشكيل حكومة؟

2021-05-02
اعتقال زوجها وابنها: العثور على جثة امرأة في حيفا

اعتقال زوجها وابنها: العثور على جثة امرأة في حيفا

2021-05-02