إبعاد ناشط من أم الفحم عن القدس إثر مشاركته بمظاهرة في الشيخ جراح

قررت محكمة الصلح في القدس، اليوم الإثنين، إطلاق سراح الناشط أنس أيمن سليمان جبارين من سكان مدينة أم الفحم، وإبعاده عن القدس لمدة شهرين.

واعتقل جبارين، يوم السبت الماضي، في مظاهرة تضامنية مع سكان حي الشيخ جراح المهددين بإخلاء منازلهم وتهجيرهم.

كما اعتدت قوات الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت، على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، قبل ساعة من انتصاف الليل، خلال جلوسهم على الرصيف أمام منازلهم المهددة بالإخلاء.

وفي وقت لاحق من مساء السبت، كانت قد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة متظاهرين، وفرقت بالقنابل الصوتية الفعالية التضامنية مع أهالي الحي، رفضا لمخططات سلب العقارات والتهجير والتشريد.

ومما يذكر أن الإخلاء والتهجير يتهدد عشرات العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح من منازلها التي تعيش فيها منذ العام 1956 لصالح مستوطنين.

ومنحت محاكم الاحتلال عائلات الكرد والقاسم والجاعوني واسكافي، التي يبلغ عددها سبع أسر وتضم 30 فردا بينهم 10 أطفال مهلة للإخلاء في هذه الأيام، وعائلات الداوودي والدجاني وحماد حتى مطلع آب/ أغسطس، وعددها 7 أسر وتضم 25 فردا بينهم 8 أطفال.

وجاءت قرارات إخلاء منازل الفلسطينيين بالحي، ضمن مخطط لتهويد القدس، بالإضافة إلى هدم المنازل ومصادرة الأراضي وغيرها.

هذا، ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية.