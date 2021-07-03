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طيران الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في غزة

تاريخ النشر: 03/07/2021 - 22:52

طيران الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في غزة
توضيحية من الأرشيف (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مواقع لفصائل المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة المحاصر، بادعاء الرد على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لجدار القطاع في ما يُسمى منطقة "غلاف غزة".

ولليوم الثالث على التوالي، أعلنت سلطات الاحتلال أنها ترصد بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة، وأدت إلى حرائق في منطقة "غلاف غزة".

وليلة الخميس - الجمعة، قصف الاحتلال الإسرائيلي مواقع في قطاع غزة "ردًا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، أدت إلى اندلاع 4 حرائق".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الاحتلال الإسرائيلي
#غزة
#قصف
#قصف مواقع للمقاومة الفلسطينية

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