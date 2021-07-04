الصحّة الإسرائيلية تبحث الإثنين إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا

تناقش وزارة الصحة الإسرائيلية، غدا الإثنين، إمكانية إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات المضادّ’ لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وسيشارك في اجتماع الوزارة، مسؤولون فيها على رأسهم وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، بالإضافة إلى مشاركة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت.

وبعد غدٍ الثلاثاء، سيعقد المجلس الوزاري المصغر للتعامل مع فيروس كورونا (كابينيت كورونا)، اجتماعا بشأن تطورات الجائحة في البلاد، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الحكومة، اليوم الأحد.

بينيت يبحث توفير جرعات إضافية وتبادل اللقاحات مع دول مختلفة

وفي سياق ذي صلة، أجرى بينيت سلسلة من المحادثات مع المدير التنفيذي لشركة الأدوية "فايزر"، ألبرت بورلا، بحسب ما أعلن مكتبه اليوم.

وناقش الاثنان إمكانية "جلب جرعات لقاح إضافية إلى إسرائيل، بالإضافة إلى تبادل اللقاحات مع دول أخرى".

كما ناقشا "إستراتيجيات التعامل مع الفيروس، مع التركيز على المتغيرات الحالية والمستقبلية".

وذكر موقع "واللا" الإخباري، اليوم الأحد، أن إسرائيل "تجري حاليا محادثات متقدمة مع دولة ثالثة يتوقع أن تتلقى أكثر من مليون جرعة (من اللقاح) من إسرائيل"، بعد فشل التوصل إلى اتفاق لتبادل لقاحات مع السلطة الفلسطينية، ومع الحكومة البريطانية كذلك.

وكان مصدر سياسي إسرائيلي، قد ذكر لصحيفة "هآرتس"، يوم الجمعة الماضي، أن إسرائيل تجري مباحثات مع دولتين على الأقلّ لتبادل لقاحات كورونا التي يقترب موعد انتهاء صلاحيتها.

وتنتهي صلاحية هذه اللقاحات في نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري، وتسعى إسرائيل إلى نقلها إلى دول أخرى، مقابل الحصول على حصّة هذه الدولة في وقت لاحق. ولا تستبعد إسرائيل، وفق الصحيفة، احتمال أن تنفّذ السلطة الفلسطينية الصفقة في نهاية المطاف.

وقال بينيت في بداية جلسة الحكومة اليوم الأحد، إنه "بدون تعاون مواطني إسرائيل، وإذا استمرت معدلات الإصابة بالمرض في الارتفاع، فسننظر في إعادة فرض بعض قيود الشارة الخضراء".

وعن معدل تلقّي الشبان للتطعيمات، قال بينيت إن ذلك لا يكفي. وأشار إلى أنه "مطلوب من الجميع تحديد موعد (لتلقي اللقاح)"، مشددا على أن "الجرعة الثانية من اللقاح، حاسمة".

وشُخصت 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لوحظ ارتفاعا بالإصابات الخطيرة جراء الإصابة بالطفرة الهندية، حيث سجلت خلال الأيام الأخيرة 16 إصابة خطيرة بالفيروس، بحسب ما أعلنت الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم الأحد.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، سُجلت حتى اليوم 2455 إصابة نشطة، بينها 35 إصابة خطيرة و17 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، وسجلت خلال 3 أسابيع حالة وفاة واحدة جراء الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 6429 حالة وفاة.

وفي ظل الارتفاع بإصابات كورونا، تواصل صناديق المرضى في البلاد بحملة تطعيم الأطفال والفتية من جيل 12 سنة إلى 15 سنة، وأمس السبت، تم تطعيم 8000 فتى من الفئة العمرية المذكورة، ليبلغ إجمالي الفتية والأطفال الذين تم تطعيمهم ضد كورونا 105 آلاف.