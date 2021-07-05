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الصحة الفلسطينية: حالة وفاة بكورونا و103 إصابات جديدة

تاريخ النشر: 05/07/2021 - 14:27

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة بكورونا و103 إصابات جديدة
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 103 إصابات جديدة بالفيروس، مقابل تسجيل 171 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين - 4 حالات، نابلس - 3 حالات، رام الله والبيرة - حالة واحدة، قطاع غزة - 95 حالة.

وبينت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين - 14، نابلس - 12، الخليل - 3، ضواحي القدس - 2، قطاع غزة - 140.

ونوهت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 12 مريضا.

وفيما يخص الأشخاص الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 523,223 (441,310 في الضفة و81,913 في غزة)، بينهم 375,933 تلقوا جرعتي من اللقاح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الفلسطينية

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