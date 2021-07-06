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إصابة خطيرة لعامل سقط عن ارتفاع وسط البلاد

تاريخ النشر: 06/07/2021 - 11:15

إصابة خطيرة لعامل سقط عن ارتفاع وسط البلاد
(توضيحية- تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل، يبلغ من العمر 65 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل، وسط البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 09:30 حول سقوط عامل من علو خلال عمله بالترميمات في ‘موشاف’ بمنطقة نفوذ المجلس الإقليمي ‘حيفل يفنه’ وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، وهو يعاني من جروح خطيرة وتحت التخدير التنفس الاصطناعي".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "شيبا" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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#حوادث العمل
#ورش بناء
#عمال

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